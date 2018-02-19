這個年過不了…剛創業水果攤遭扒5萬哀嘆

2018-02-19 13:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市莊姓男子剛創業開設水果攤，過年前好不容易賺的辛苦血汗錢及周轉金5萬多元被猖狂扒手全數偷走，讓莊男悲働不已，無語問蒼天，還在臉書PO文感嘆，「也許你可以好過年，但我這個年過不了…」，警方獲報後感同身受立即過濾路口監視器鎖定劉姓女慣竊上門逮人，雖僅追回2萬多贓款仍讓莊男向警方大表感謝之意。

29歲莊男過年前焦急的跑到第六分局何安派出所報案，表示才剛創業開設水果攤2個多月，每天上午及下午都會開著小貨車到兩處市場擺攤，雖然辛苦仍覺得非常踏實，未料當天因為忙著賣水果，一時疏忽忘記將停放在大鵬路上的小貨車車門上鎖，才會讓竊賊有機可趁侵車內偷走一只黑色側背包遭竊，包包裡放著辛苦血汗錢、周轉金及要繳的房租、貸款及生活費用等共5萬多元。

莊男一想到家中還有老小要養，就這樣被猖狂的扒手全數偷走，讓他悲働懊悔不已，無語問蒼天，事後並在社團臉書PO文感嘆，「也許你可以好過年，但我這個年過不了…」，警方感動身受立即調閱案發現場附近路口監視器過濾，一眼就認出是曾抓過的40歲劉姓女慣竊所為鎖定上門查緝，當場人贓俱獲，起出僅剩的2萬4千元贓款。

劉女供稱，因缺錢花用當天行經市場附近，見小貨車車門未鎖才侵入行竊，得手贓款都是用來買日常生活用品；警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦，莊男接到警方來電告知抓到竊嫌時頻頻道謝，感謝員警辛勞認真辦案追回財物，總算可以稍稍安心過年。