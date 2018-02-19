到西拉雅促進會開砸搗毀，破壞男疑報復被法辦

南市東山區西拉雅族部落發展促進會辦公室遭人惡意翻箱倒櫃、搗毀。（記者王俊忠翻攝）

2018-02-19 12:03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東山區吉貝耍部落1名50多歲的向姓男子，是地方上頭痛人物，今上午他涉嫌到東河里的西拉雅族部落發展促進會辦公室翻箱倒櫃、搗毀屋內傢俱、電腦與電器設備，後來還涉毆打促進會理事長段洪坤，被警方依現行犯帶回派出所偵辦。

據了解，向男長期跟蹤騷擾1名陳姓女子，曾被陳女友人出言制止，向卻出手攻擊，雙方互控傷害送辦。去年，向男待傳期間不知收斂，騷擾陳女變本加厲，陳女發現向男出現，到東河派出所備案，未料，向男跟進所內對陳女叫囂謾罵、三字經粗話還連串罵不停。

所長岩東華見狀立即制止向男言行，但向持續咆哮，岩東華欲壓制向男時遭對方弄傷左手、仍負傷與同仁合力逮捕向男。

西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤表示，今上午7點多接獲促進會辦公室附近的鄰居打電話通知疑是向男闖進辦公室翻箱倒櫃、大肆破壞，他即趕到辦公室發現屋內傢俱、電腦、飲水機、冰箱等物品遭翻倒在地、搗毀，一片狼藉。調閱監視器影像發現是向男進屋破壞。

段洪坤聯絡協會助理人員到場善後，又看到向男騎單車出現，向欲進入協會，段出面阻止，竟遭向男出手毆打，段於是報警以現行犯帶走向男並控告向男涉傷害與毀損罪嫌。

段洪坤痛心地說，向男有喝酒，應是酒後動手搗毀協會辦公室，可能是之前他曾阻止向男騷擾陳女，向因此懷恨在心報復，因為向男常在地方滋事，酒後常與人發生爭執，是地方上頭痛人物及一顆不定時的炸彈，希望警察與檢察官拿出有效公權力約制他，不能讓此男不斷的破壞社區秩序與安寧。