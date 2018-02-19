想吃麥當勞迷途 暖警人臉辨識助「阿美」回家

2018-02-19 11:35

〔記者許國楨／台中報導〕有精障問題的洪姓婦人除夕夜拿到紅包後急著跑到麥當勞買她最愛吃的炸雞，未料因此迷途呆坐路旁，警方巡經見狀詢問未果用警用行動電腦辨識人臉卻比對出數筆資料，員警研判其中的洪O美較符合詢問但對方說詞反覆，員警改喚「阿玉？阿玲？」婦人都搖頭，確認數次後果然僅對「阿美」有反應，進一步安全護送回家。

台中市第二分局文正所警員江裕農、余苓茹年初二巡經錦新街、五順街口時，見50洪婦獨坐路邊神情茫然疑似迷途唯恐發生意外上前關心，只是洪婦身上沒有攜帶任何證件，對員警「阿姨你叫什麼名字？你住哪裡？」等詢問都無法正常回答，只有低頭猛吃她的麥當勞炸雞及薯條。

江員靈機一動立即用警用行動電腦辨識人臉比對出數筆資料，江員從髮型、鼻子中認出洪O美較符合，於是詢問洪婦是不是洪O美-阿美？但洪婦說詞反覆，員警為確認是否正確，改喚「阿玉？阿玲？」洪婦都搖搖頭，確認數次後，果然僅對「阿美」名字有所反應。

員警立即開車送洪婦返家，阿美媽媽一見員警送女兒返家向警方表示，女兒有精障問題，除夕在家中圍爐後，就拿著紅包外出遲未返家，原來她拿著紅包去買一直想吃的炸雞，結果就忘了返家路，正心急如焚要去派出所報案就獲得警方幫助，頻頻向員警表示感謝。