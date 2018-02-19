竹南鐵道警察伸援 助失蹤清秀女回家團圓

2018-02-19 11:32

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕昨日大年初三，家家團圓歡慶年節時，卻有一名面貌清秀女子獨自一人，晚間7點多在竹南火車站第二月台徘徊許久，口中還不斷喃喃自語，甚至與台鐵站務員發生補票糾紛，鐵路警察局臺中分局竹南派出所所長傅瑞勳發現立刻上前協調，並將該女子帶回派出所安撫。

經查發現，戶籍在新竹的35歲黃姓女子患有精神疾病，與家人久未連絡，去年12月被通報為失蹤人口。黃女剛被帶回派出所時情緒激動，不願配合警方查證身分，也不告知家屬的聯絡方式。警方遞上熱茶、餐點悉心安撫，黃女才逐漸平復心情，警方也得以順利連絡上她的媽媽，並等候她妹妹從桃園來接她。

而在陪伴黃女等候家屬期間，警員藍芷蕓與林崇勝不僅時時照看著她的身體狀況，還擔心若遲未等到家屬，外貌清秀的黃女一人流落在外恐會發生危險，遂自掏腰包買了300元的電信預付卡，並教她如何使用，方便可隨時與家人連絡。

而等到11點多，黃女妹妹趕到派出所，除了向台鐵站務員表達歉意並代為補票，另也擔心姊姊精神狀況，在警消的協助及勸說下安撫黃女情緒，順利陪同送醫。而黃女家屬也頻頻向竹南鐵路警員致謝，讓她們一家人得以在春節重新團員。警員藍芷蕓則低調表示，只是職責所在，能夠順利讓黃女回家也感到很高興。