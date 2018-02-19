七旬翁三度當針灸密醫被逮 他竟搬出這想討救兵

2018-02-19 09:51

〔記者王俊忠／台南報導〕針灸密醫再一樁！台南某私立中學校長被人檢舉是針灸密醫；高齡72歲的王姓老翁也被指控在台南1處農莊內為13名患者進行針灸治療，經衛生局會同警方查獲。台南地院法官查出，這是王姓密醫第3度非法執行醫療行為、視法令於無物，不再輕縱，判有期徒刑8個月。如判決確定，須入監服刑。

判決指出，王翁不具有醫師資格，卻在97年違反醫師法被判刑6個月（得易科罰金）、緩刑2年；緩刑期滿後，103年再犯醫師法案被判刑6個月（得易科罰金）、併科30萬元罰金，已執行完畢，但他仍未深切悔改，第3度犯相同之罪。

台南衛生局與檢警單位稽查得知，106年8月5日上午8點到9點多，王翁在麻豆地區1處農莊以1次300元代價，為不特定病患進行針灸治療，聯合稽查當場發現王翁正在為13名患者做針灸治療，在場扣得電子針灸儀、針具等物證。

法官表示，被告所為已對社會大眾生命、健康造成相當大程度不可預期的危害，客觀上難有可同情之處，雖然王翁提出自稱是41名病患所寫的陳情書，陳情內容指自己患重病、經被告針灸治療後，病況獲得改善，希望法官能給予易科罰金、不要使他入監服刑。

對此，法官認為，如41位陳情書者所說是事實，那被告所為犯行豈非更廣泛，更何況41份陳情書是否都是病患所寫？並非明確，審酌王翁已有兩次違反醫師法前科，第3度再犯相同之罪，顯然不知警惕、視法令於無物，還同時為13名患者做針灸，對他人生命、健康造成相當大危險，因此不再給予易科罰金、判有期徒刑8個月。

日前南市1所明星私立中學校長也被檢舉替別人針灸，南市衛生局表示，去年11月接獲檢舉後已會同警方蒐證，雖未查獲具體侵入性醫療行為，但有患者在場，另查扣針具，依違反《醫師法》送辦。校長說此案交律師處理、對指控不回應。