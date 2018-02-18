即刻救援！國道翻車撕毀女童頭皮 休假醫飛車診治

2018-02-18 16:46

〔記者張軒哲／台中報導〕國道3號南投縣路段今日發生自小客車爆胎翻車意外，一名9歲許姓女童遭拋出車外，送至亞大醫院急救，女童兩側頭皮嚴重外傷，院方緊急通知休假中的整型外科醫師鄭旭棠趕來協助，他飛車到場後，安撫傷心的母親說：「我自己也有7歲女兒，我們一定會盡力」，讓家屬備感窩心。

亞大醫院急診醫學科主任鍾侑庭表示，上午接獲南投縣碧興消防分隊後送一名9歲許姓女童到院，經初步檢查女童頭部及背部有多處嚴重撕裂傷，尤其頭部兩側傷口更分別長達10多公分，幾乎整塊皮都不見了，所幸顱內沒有出血狀況，生命跡象穩定。

許母表示，一家4口從高雄北上台中訪友，沒想到經過國道三號南投路段，前輪爆胎，整台車撞擊左側護欄，車子也翻覆，車內大女兒被甩出車外壓在車子底下動彈不得，還好夫妻跟小女兒無大礙，她與丈夫趕緊爬出車外試圖搬移車輛，但因車子實在太重。當時一輛路過的遊覽車見狀趕忙停下，遊覽車駕駛跟乘客通通衝下來幫忙抬車並指揮交通，「沒有他們的幫忙，我們不知道會發生什麼更壞的狀況」。

鄭旭棠表示，當時正開車載著7歲的女兒準備去吃午餐，但是一接到院方電話，立刻告訴女兒：「爸爸現在要去幫忙另一個姊姊，晚上再陪妳吃飯吧」，旋即飛車趕回醫院，他說：「希望開太快不會收到超速罰單」。他確認傷勢面積過大無法縫合，必須先進行清創，後續只能以植皮方式讓傷口癒合。

院方表示，已經安排開刀房先為女童進行清創手術，術後每4個小時都替傷口換藥清潔，等狀況好轉後安排植皮手術，希望可以盡快讓女童康復出院。