溯溪墜30米深谷傷可見骨 陸空救女脫困

2018-02-18 14:51

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府消防局表示，台灣四季溯溪協會一行7人利用春節假期到五峰鄉麥巴萊溪溯溪，團員古姓女子17日不慎踩空滑落約30公尺深溪谷，第2大隊接獲求救電話後立刻出動山難搜救小組趕往現場，今天清晨還申請直升機協助救援，成功將傷者送醫。

消防局表示，台灣四季溯溪協會規劃從大年初一開始5天4夜的溯溪行程，昨天大年初二行經麥巴萊溪上游處與喜翁溪交會處，團隊中來自新北市的50歲古姓女子，在高繞瀑布時不慎踩空滑落約30公尺深溪谷中，手腳疑似骨折，額頭有長5公分、寬3公分撕裂傷，深可見骨，意識時而清醒時而昏迷，不時還流出鼻血。

消防局第2大隊於昨天上午10點半接獲報案後，立刻調集轄內山難搜救小組成員共9人前往救援，下午2點15分到達溯溪起點往上游急行，到晚間8點已走了超過5公里山路，距離傷者還有約1公里遠，但因天色昏暗、視線不佳，而且沿路地形陡峭，還得要穿越一處大瀑布才能抵達，只好在當地平台先紮營過夜。

消防局表示，山難搜救小組今天清晨天一亮約6點30分就出發，在9點接觸到古女，但她身體虛弱且無法行走，因此申請國家搜救中心直升機協助救援，搜救人員在為患者進行緊急包紮固定處置後，讓她順利搭上直升機，飛抵松山機場後送台北馬偕醫院救治。