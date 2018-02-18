派出所春節不打烊 槍械室變金庫保護香油錢

2018-02-18 12:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕民眾喜歡於新春到寺廟參拜祈福，並添香油錢許願，香火鼎盛的寺廟因而「錢滿為患」，卻因金融業於春節期間打烊，寺廟無處存款，商請警察幫忙保管，派出所的槍械室就成了臨時小金庫，相當地有趣，也是台灣特殊過年現象之一。

位於台中市北區陜西路、天津路口的重生堂，祭祀的主神是關聖帝君，廟宇上方的無極瑤池金母聖像，慈眉善目環顧四周，成為該地區明顯的地標，香火相當鼎盛，過年期間吸引不少信眾到此祈福，敬獻香油錢及安太歲，這幾天累積達新台幣100萬的現金，偏偏過年期間金融機構都休息，這一大筆現金放在廟宇內也不安全，讓廟方傷透腦筋。

重生堂對面就是中市政府警察局第二分局立人派出所，廟方遂於今天（18日、初三）上午登門，由堂主將這筆現金帶至派出所，在所長林添宏的幫忙下，暫時將這筆現金鎖在派出所槍櫃，一次這麼多的現金，讓警方也怕怕的，坦言會有壓力，但還是很熱心的幫忙，全程錄影後將錢鎖進層層上鎖的槍櫃中，派出所貼心的服務讓陳堂主覺得很放心，等候年節過後，再存入銀行。

立人所長林添宏表示，加強春節期間安全維護工作期間，秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的工作主軸，犯罪偵查及預防並重，更要維持交通順暢、立即回應民眾需求，24小時守護著全國人民，營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾安心過好年。