榮民之家傳兇殺 9旬翁為空紙箱砸死友人

2018-02-17 16:50

〔記者王宣晴／新北報導〕94歲的隋姓榮民昨初一早上與85歲吳姓榮民疑因一個回收紙箱發生口角，隋翁一氣之下竟抓起木椅凳砸死吳翁，但直到下午管理員點名時找不到吳翁，四處尋找後才驚見吳翁陳屍在樓梯間的雜物堆，警方獲報後1小時內逮到呆坐在房內的隋翁，在他身上採集到血液及抓傷，訊後依殺人罪送辦，檢察官裁定無保請回，限制住居。

警方今天說明，籍貫中國山東的隋翁身材高壯，高齡94歲仍相當硬朗，2年前住進新北市三峽榮民之家，平時與吳翁感情不錯，雖然住在不同宿舍，但2人也時常同桌吃飯聊天，今年過年也都選擇留在榮民之家吃年夜飯，並未回家與家人團圓。

昨早8時許，隋翁在回收區撿了個紙箱準備收放衣物，吳翁見狀表示「這紙箱是我的」，兩人一言不合發生口角，在樓梯間拉扯推擠，吳翁抓起一旁的木椅凳防禦，但仍不敵高壯的隋翁，被推倒在梯間的雜物堆上，遭隋翁搶過木椅凳猛砸頭部，滿頭鮮血身亡。

直到昨下午4時許，管理員發現一向準時用餐的吳翁不見蹤影，到吳翁房內也找不到人，1個小時後才找到陳屍在樓梯間的吳翁，大量血跡濺灑在一旁的牆面上，嚇得趕緊報案，警方到場後調閱監視器，以身形鎖定涉案的隋翁。

警方調查後發現隋翁犯案後冷靜回房沐浴更衣，清理身上的鮮血，隨後一直待在房內，而鑑識人員仍在隋翁身上採集到血液，並發現隋翁手上有許多抵禦性抓傷，確認隋翁涉有重嫌。

警方表示，逮到隋翁時他正呆坐在房內，面對警方訊問時因隋翁濃重的山東腔調，雙方一度無法對話，最後出示案發時的監視器畫面，隋翁這才坦承犯行，警方訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢警相驗吳翁遺體時確認死因為頭部遭到重擊身亡，檢方裁定隋翁無保請回。

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