有房產家境好 他卻半夜變裝偷「石松」 被逮

2018-02-17 14:40

［記者陳恩惠／台北報導］台北市某花苑年前遭竊，掛在店門口的鹿角蕨和價值萬餘元的「石松」連續遭竊，經調閱監視畫面循線追緝，發現涉案的54歲孫姓男子，遠從1公里外的住處騎車又步行，兩次行竊都有變裝，還自備購物袋行竊；台北市大安警分局新生南路派出所據報，調閱監視器發現車號，循線查到家住中正區的孫嫌，通知他到案說明，但孫嫌仍矢口否認，警根據相關跡證、比對身形，訊後依竊盜罪將他函送。

警方說，無前科的孫男自己經商，家住濟南路某大樓並擁有房產、家境狀況不錯，私下聊天時，孫男自稱相當喜愛植栽，到案時堅決否認涉案，雖然警方提出沿線的監視影帶，反駁孫嫌兩次皆是大半夜從自家出門，騎車又步行，企圖製造斷點，然後帶著贓物返家的畫面行竊，但孫嫌看過後仍誆稱「那不是我啦！」表示是他人所為，卻又對自己的行蹤無法交代。

警方說，位於北市仁愛路三段巷內專營婚禮、會場佈置及花藝、植栽設計課程的某花苑，上個月20及26日凌晨3時餘，掛在店門口的鹿角蕨和1盆價值12000元的石松（又名：馬尾杉）先後遭竊，讓店家氣炸報警。

調閱監視器回溯，發現竊賊兩次都是騎著同部機車，在凌晨3、4點時，由濟南路的住處出發，行至仁愛路三段將車停放在林蔭大道對街人行道，利用茂密樹蔭掩飾行跡，然後穿越馬路走到24巷口，直抵百餘公尺巷內的花苑門口，持預藏的剪刀，爬上花檯剪下掛在屋簷上的鹿角蕨及石松。

警方說，竊賊第1次行竊時全身包緊，不露面容，自備購物袋將價值近千元的鹿角蕨裝入袋內離開，隔了6天又來，再度變裝著長大衣、頭戴漁夫帽、口罩、拖鞋前往，但因石松垂枝長達2公尺，竊賊只能手提帶走；最後根據車牌查緝孫男涉案，依法函送。

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