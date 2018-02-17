酒駕被罰錢不敢回家圍爐 見媽下跪痛哭

2018-02-17 14:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓女子上月底因酒駕遭罰不敢回家，也沒有告知家人，手機又正好壞掉，因此與家人失聯，除夕當天下午，警方發現許女酒醉癱在路邊，上前關心後發現她是失蹤人口，趕緊通知許女母親至派出所，沒想到許女見到媽媽時突然下跪痛哭，向媽媽道歉，自己因為做錯事才不敢回家圍爐，愛女心切的媽媽也當場原諒，感謝警方協助讓許女順利在過年前返家，一家人團圓。

台中市第二分局立人派出所當天巡經北平路、青島西街口時見33歲許女癱坐在路邊，上前關心發現許女酒味濃厚、胡言亂語，一查身分發現是失蹤人口，立即帶返派出所，並告知媽媽在找她，許女聞言突然酒醒，向警方哭訴不要告訴媽媽她被抓到派出所。

原來是許女在上月酒駕要被罰款，沒有臉回家面對家人才離家，未料手機也不小心摔壞，因此與家人失聯，許女也告訴警方，日前因為太想媽媽，打電話回家，卻都沒人接聽，一定是媽媽因為生氣不想理她了。

警方則安慰她只是因為失蹤才被帶返所，並打電話通知許女母親，許媽媽聽到有女兒消息時又驚又喜，趕緊搭車從大肚區趕到派出所，許女見到許久不見的媽媽，突然抱著媽媽痛哭並當場下跪道歉，表示因為做錯事情才不敢回家，媽媽也心疼女兒獨自一人在外，馬上將她拉起來並表示原諒，也非常感謝警方替她找到女兒，順利讓她們一家人能在春節前團圓。

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