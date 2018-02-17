畫面曝光！ 疑利誘問話害判無期 檢察官遭批「製造冤獄」

蕭案共同被告郭哲委偵查庭影片曝光。（擷取自爆料公社）

2018-02-17 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕曾任房屋仲介，沒有前科的台中男子蕭明岳，6年前被檢察官指控是跨國販毒集團首腦，由於此案並無直接證據顯示蕭確有犯行，台中高院最終以共犯證詞判處他無期徒刑。然而，曾指認蕭明岳為集團首腦的5名嫌犯中，有3人在二審時向法官坦承當時做出偽證，誣陷蕭明岳以求減刑，而偵訊影片更於近日曝光，顯示檢察官曾數次以減刑利誘共犯郭哲委，要他咬定蕭為共犯，「如果要這樣你就沒有機會（減刑）囉，先跟你講好」，影片一出引發網友熱論，不少人氣得質疑檢察官是在「製造冤獄」。

司法改革委員會指出，時年27歲的蕭明岳，被其他被告指控為國際運毒集團老大，是販毒行動幕後的藏鏡人，指示集團成員宋雲仙搭機前往柬埔寨，與神秘的「辜兄」談論海洛因交易之事，再以書本夾藏海洛因的方式，寄送至台灣便利商店代收；由在台灣的集團成員宋雲華、呂昌駿至便利商店收取包裹後，再將海洛因進行壓模及分裝。而梁嘉麟則稱自己是受蕭明岳之託，掌管整個集團的工作分配。

司改會強調，本案中並無任何證據直接指向蕭明岳涉案，共犯關鍵證詞陳述不一，警詢階段更曾發生嚴重指認錯誤，但法官最終仍以其他共同被告的證詞作為唯一的依據，判處蕭無期徒刑。這些共同被告雖於之後審理程序中翻供，但蕭明岳仍在歷審中被處以無期徒刑，全案被民間司改會判定為冤獄事件，現正積極救援中。

共犯郭哲委當時的偵訊影片曝光後，有網友轉貼至PTT八卦板引發熱論，鄉民們紛紛留言說，「這個案子當時有追，蕭明岳在法庭上痛批司法不公，還被法官認定犯後態度不佳，進而重判，太離譜了吧」、「檢察官此舉雖然不算利誘，但得到的證詞是否為真都不用存疑的？」、「一個好好的人生就這樣毀了」、「這不講我會以為發生在中國」、「連無期都可以憑口供判了，死刑亂判很難相信？」、「關鍵證人都一一翻供了，這個好冤」，不過也有人認為案情未必如此單純，呼籲網友們不要僅聽單方面的說法就下定論。

郭哲委一再強調蕭明岳並未犯案。（擷取自爆料公社）

檢察官告訴郭哲委「其他人都講有」，要他再想一下。（擷取自爆料公社）

檢察官下最後通牒，跟他說是「最後一次機會（咬出蕭明岳）」。（擷取自爆料公社）