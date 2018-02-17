掏證件卻掉出一堆毒品 毒蟲圍爐不成先進警局

2018-02-17 14:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市卓姓男子除夕當天自外地開車南下準備回家圍爐，途中因太過疲累，違停路旁休息時遇保大員警攔查，警方請卓男出示證件，卻因恍神將證件連同大麻等一堆毒品一併掏出，當場傻眼就逮，他供稱，這些毒品原準備在春節期間找友人開趴使用，未料開趴不成先進警局，還得面臨牢獄之災，真是得不償失。

台中市警局保安大隊特勤中隊員警當晚巡經文心路四段時，發現一輛自小客車違規停車，於是趨前盤查，有毒品刑案紀錄的40歲卓姓駕駛表示，因剛剛才自北部開車回台中準備返家圍爐，但因一路塞車開車太疲累，才會臨停路邊休息一下。

警方請卓男出示證件，被幹員突然叫醒的卓男，順手從口袋掏出證件，沒想到因為恍神，竟從口袋掏出一包白色粉末，頓時驚醒急忙又塞回口袋，但經驗老道的特勤員警已察覺有異，不動聲色仔細查看，果然發現卓男外套口袋有一包K他命毒品（28.54公克），隨後又在他身上及車內查獲大麻（15.21公克）、搖頭丸（2.56公克）、梅錠（8.89公克）等毒品。

卓男供稱，因春節年假開始，準備晚上跟朋友歡唱助興開趴用的，未料一時疏忽，在掏取證件時忘了口袋藏有毒品，順手拿了出來，坦承毒品是自己所有，並表示毒品已經購買了很多年，都塞在身上，未料這下圍不了爐，開趴不成還得面臨牢獄之災；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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