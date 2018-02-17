謝謝你們！「戴頭盔開蘇花」支援花蓮 宜蘭消防挺到最後

宜蘭代理縣長陳金德今天前往消防局慰問支援花蓮震災的消防人員。（記者簡惠茹攝）

2018-02-17 13:11

［記者簡惠茹／宜蘭報導］從第一時間挺到最後一刻，花蓮強震過後，蘇花公路落石不斷，但是宜蘭消防人員馬上挺進災區，戴著頭盔開車上蘇花，直到搜救行動結束，仍繼續運送水車，共派遣84人次、12車支援，宜蘭代理縣長陳金德今天前往慰問感謝大家的辛苦，消防局長徐松奕也說，會給予支援人員慰勞假。

2月6日11點50分當晚，花蓮發生芮氏規模6的強震，花蓮最大震度更達到7級，造成4棟大樓倒塌，宜蘭縣政府消防局時隔不到1小時就召集5車、13名消防人員前往花蓮支援救災。今天大年初二代理縣長陳金德特別到消防局慰問，他說，宜蘭消防第一時間抵達災區，協助救災到最後，各界對宜蘭的支援都印象深刻，感謝大家短時間內投入救援，「大家辛苦了」。

宜蘭消防人員不但第一時間抵達災區，直到宣布搜救行動停止後，仍然持續從宜蘭派遣水車送水給花蓮的民眾使用，協助災後的復原和重建，消防局長徐松奕表示，為了慰勞支援的消防人員，前往支援的天數會計算成慰勞假的天數，感謝大家的辛苦付出。

第一批挺進災區的宜蘭消防人員由特搜大隊長李榮基帶隊，率領隊員蔡文凱、黃教褀、陳為誠、游胡鍠、陳汶淵、詹逸煌、嚴冠琳、林信宏、楊振偉、蔡易達、薛育承和藍炳裕挺進災區，當時蘇花公路因為強震，仍然落石不斷，公路總局更宣布封閉，以保護用路人安全，但是宜蘭消防們為了救災，仍在凌晨3點50分抵達災區，到雲門翠堤大樓執行搜救工作。

「戴著頭盔開車，就只為了盡快趕到現場。」陳為誠說，當時蘇花公路持續都有落石，由公路總局四區工程處在前方引導，遇到落石處就先由他們協助清理，開開停停，終於趕在凌晨抵達。蔡文凱說，當時蘇花公路的路況真的不佳，大家都戴著頭盔開車，雖然很驚險，但是為了趕在第一時間到現場，大家都全力相挺，而且是挺到最後一刻。