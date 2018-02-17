失意男小年夜引汽車廢氣尋短 員警鬼門關前搶人

2018-02-17 13:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子因年關將近，經濟問題讓他心情低落，竟在小年夜當天開車外出到偏僻的重劃區內，引車內廢氣意圖輕生，警方獲報緊急協尋及時找到車子，卻驚見賴男已躺在駕駛座上，經拍打車窗未果情況一度危急，所幸最後發現車門未鎖，立即開啟讓空氣流通並通知救護車，及時阻止一場憾事發生。

警方指出，54歲賴男因經濟周轉不過來心情低落，當天獨自開車外出失聯，住高雄的謝男兒子唯恐發生不測，緊急向高雄警方報案協尋，台中市第六分局協和派出所接獲轉報後，判斷非同小可，派出全部警力在轄區來回奔走搜尋。

而此時正值巡邏的員警簡國貿與林銘哲2人，在討論可能的尋短地點後，立即前往轄內人煙稀少的重劃區中探尋，透過巡邏車大燈的照射下，終於在福玄路與安和東路口，找到一輛與通報特徵相符的汽車停放路旁，且發現該車將排氣管廢氣接引至車內。

員警見狀立即衝下警車，用力拍打車窗喚醒躺在駕駛座的賴男，經查證身分確認係通報輕生當事人，立即協助就醫治療。

賴男向警方說，自己收入不穩定，年關將近，因經濟周轉不過來夫妻又失和，才打算輕生，員警見他言語間恐有再次輕生打算，除在旁苦苦相勸並通知家屬前來，希望藉由親情力量化解賴男尋短念頭，最後在員警與家人努力下，才讓賴男回心轉意，向母親保證不再做出傻事，並感謝員警幫助及時阻止他做傻事，未來一定要好好孝順父母。

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