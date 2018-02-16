揮拳打警察妨害公務 徐男和黎姓越南籍移工被法辦

警方說，黎姓越南移工（左前）涉嫌夥同台灣徐姓男子（左3）為了聯手阻止員警逮捕逃逸移工，而對警方暴力相向。（記者黃美珠翻攝）（記者黃美珠攝）

2018-02-16 17:29

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣42歲徐姓男子和23歲越南籍黎姓男移工被控，昨天年夜飯聚餐酒後，在新竹工業區的光復東路某越南小吃店內，不滿新工派出所依110轉報前往該處查捕在場同桌飲酒作樂的逃逸越南籍移工，2人涉嫌拉扯正執行公務的3名員警，還架警員脖子，黎男更腳踹警員且出拳做勢要打警察，造成至少2名員警受傷，今天大年初一酒醒後同被依妨害公務罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

黎男對警方說，他到場前就有在家喝酒，所以看到警察「打人」，他就出手想要幫同鄉，沒有想到會不會妨害員警執行公務逮捕逃逸的移工。

徐男則說，他因老婆來自越南，跟現場幾名越南移工有的有認識，但不知道裡面有人是逃逸的外勞。他是看見員警已經把人壓制在地了還出手打對方的頭，覺得太粗暴，才會動手制止，不是想要幫移工逃脫。

警方表示，新竹縣竹北警分局新工派出所昨天深夜10點半接獲110轉報，指在湖口鄉光復東路某小吃店內有多名逃逸外勞，要求當時正在偵辦毒品案件、且逮獲另名毒品通緝犯的該所員警出勤逮人。所長張傑凱率領2名警員邱彥雄、李政瑄會同姜姓義警前往，果然看到店內1桌男男女女約8人。

張傑凱也注意到，警方一現身，34歲、已逃逸3年多的越南籍周姓男子立刻腳底抹油，他也立刻追捕且順利逮獲。同時間，警員李政瑄把另名逃逸移工壓制在小吃店內椅子上，警員邱彥雄則在小吃店大門口處努力制伏另名逃逸移工。

警方說，由於同桌飲酒作樂的徐男和黎男始終在現場「虎視眈眈」，因此張傑凱當機立斷要把周男和距離最近另名逃逸移工銬在一起。

警方說，周男被帶往小吃店門口旁時仍持續反抗，員警本能性地壓制周男頭部，但並未毆打，全程都有小吃店和附近民宅的監視器畫面可以還原。

沒想到就在此時，徐男突然靠近推了員警一把，黎男也衝上前，2人輪流架員警脖子且跟警方拉扯，不讓員警逮人。黎男甚至還腳踹員警，更數度舉手揮拳作勢要毆打警察，以致造成另2名逃逸移工趁亂逃走。

警方吃了徐男和黎男的「悶拳」後，李政瑄、邱彥雄雙雙掛彩，手腳多處擦挫傷，邱彥雄的褲子磨破、警服夾克拉鍊被扯壞。因此轉依妨害公務罪嫌逮捕徐、黎2男，且對2人酒測，徐、黎的酒測值各為每公升0.5和0.66毫克，訊後依法究辦。

涉嫌妨害警方逮捕逃逸移工的台灣籍徐姓男子，大年初一被法辦。（記者黃美珠攝）