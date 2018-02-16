除夕夜嗆引爆瓦斯 警「大外割」制伏化解危機

2018-02-16 15:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉35歲朱姓男子，昨天除夕，酒從中午喝到晚，被父親碎念，竟火大搗壞家中物品，甚開瓦斯揚言引爆，並攻擊前往處理的員警；轄區南庄分駐所長林敬堯胸口，雖挨朱男一拳，但隨即使用辣椒水噴劑，加上柔道技巧「大外割」將朱男制伏，測得酒測值1.02；今天依公共危險、妨害公務罪嫌將他送辦。

警方調查，朱男離婚單身，與父親同住，從事鐵工工作；昨天除夕休假在家，從中午就開始喝酒，年夜飯後，因受不了父親叨念，與父親起口角，進而開始摔東西，最後提了家中的瓦斯桶開啟氣閥嘴、揚言引爆。朱父見狀，嚇得奪門而出，通報警、消求援。

警、消人員趕抵朱家，室內瀰漫瓦斯味，因朱家位處住宅密集區，警方也立即疏散周邊住戶，消防隊也佈水線戒備。

因朱男將自己反鎖在浴廁內，警方遂請朱父協助安撫，讓朱男開門。但朱男開門，見家裡有警察，隨即口爆粗語並一拳揮向林敬堯，扯壞他制服鈕扣：林敬堯胸口雖挨朱男一拳，但隨即使用辣椒水噴劑，加上柔道技巧「大外割」將朱男制伏。期間，消防人員也趁隙將瓦斯桶關閉，化解瓦斯氣爆危機。

朱父說，兒子沒喝酒就很正常，但一喝酒就變了個人。警方調查，朱男有妨害公務、不能安全駕駛、妨礙自由等前科，都與喝酒有關；此次，又因喝酒，於開春大年初一就進了警所。

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