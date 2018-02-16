預備年節毒趴 男毒犯保險箱內藏20公斤「G水」

林嫌（中）遭警方依毒品罪嫌移送。（記者陳薏云攝）

2018-02-16 14:44

〔記者陳薏云／新北報導〕遊走於大台北地區的40歲林姓藥頭，屢遭查緝仍不知悔改，依然身懷大量各式毒品，永和警方掌握線索，12日持搜索票前往執行安居專案，查扣二級毒品安非他196.73公克、搖頭丸34.68公克，更在屋內保險箱內查扣液態二級毒品G水21瓶，重達20多公斤，一舉瓦解這處群聚吸毒之場所。

警方表示，「G水」是一種無色、僅有些許的氣味的液態毒品，常使用派對活動，另同志圈也相當多人使用，林姓藥頭之前曾租屋於新北市，因常在家糾眾開毒趴，就曾被警方查緝。林嫌獲釋後仍不知悔改，將據點搬到臺北市萬華區，仍大喇喇地招攬同志好友到場，販賣各式毒品及G水，在住家開毒趴

警方12日前往搜索時，林嫌勉強交出幾包安非他命交差了事，但林嫌眼神閃爍，坐立難安，一會兒要佯稱欲上廁所，一會兒喊冷，還焦躁地不斷挑選衣櫥內的衣服，挑了半天卻仍未挑選中意衣服，不過，其眼神似乎總停留在1件藍色外套上，偵查幹員直覺有異，直接搜尋衣服口袋，果然發現有大批安非他命，夾藏在衣服口袋。

另警方也在屋內的保險櫃內發現超過20公斤的G水，警方偵詢後，依毒品危害防制條例罪嫌，將林嫌送辦，並擴大追查其毒品上游來源。

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