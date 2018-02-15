疑另結新歡 醋男割喉女友亡自殘

2018-02-15 15:18

［記者楊政郡／台中報導］一對來自台南市年齡半百的情侶，14日小年夜投宿在台中市七期某汽車旅館，今中午卻傳出林姓男子（57歲）懷疑陸姓女友（50歲）另結新歡，持水果刀割劃陸婦頸部多刀，失血過多死亡，林男自殘朝胸、腹部各刺一刀，小腸外露，林男忍痛向櫃檯自承殺人，警方到場緊急將他送醫治療，目前暫無生命危險，全案報由台中地檢署相驗偵辦。

據警方調查，林男與陸婦倆人都是台南市人，情侶關係，14日下午4時許入住台中市七期河南路沙夏精品汽車旅館，到了中午11點還不見退房，櫃檯服務人員主動打電話過去卻無人接聽。

到了11點30幾分，林男主動打電話到櫃台說他殺了人，櫃檯人員才報警並協助進入房間，員警一進去見婦人仰躺在床上，身旁大片血跡，已經沒有氣息，但從血跡來看，應該是今天上午才行兇，而林男也躺在一旁，眼神呆滯，現場發現一把水果刀（刀肉約15公分、刀柄約10公分），林男還有意識，對員警說他懷疑陸婦移情別戀殺了他，由於發現林男有小腸外漏情形，趕緊將他送醫治療，目前還在醫院開刀房。

警方指出目前肉眼可見陸婦頸部多處刀傷，其他部位沒看到傷痕，林男則刺是胸部及腹部刀傷血跡，傷勢如何還不清楚，但意識還算清楚，全案將報由台中地檢署相驗偵辦。