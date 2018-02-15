國五南下除夕下午壅塞 高公局：故障車導致

2018-02-15 14:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是除夕，越接近晚間吃年夜飯時段，國道車流量也逐漸減少，高公局表示，根據過去經驗，下午到晚上還會有一波車潮，但因為上午車潮中午過後已疏散，下午車流量多的尖峰時段又短，所以國道容量都能夠勝任，若未發生事故，頂多是局部路段、市區附近的路段可能有些微壅塞，對於今天接下來的國道情況是審慎樂觀看待。

高公局交管組科長徐福聲表示，值得一提的是，國5南下從下午開始出現壅塞情況，這是近幾年都沒有發生的情況，高公局對於這個狀況也很好奇，會去研判為何會出現車潮。

今日下午2點，國5石碇－坪林間，時速仍不到40公里，約只有30公里左右，西部國道僅剩國1，中部地區南下玉田－彰化路段車速不到40公里，其餘路段皆已不壅塞。

徐福聲表示，中部國道會壅塞，最主要是今日接近中午的車潮，現在行駛到中部地區的關係，預計3點過後就可逐漸舒緩。

至於國5出現壅塞，徐福聲表示，今天一看到國5車速出現時速不到40公里的情況，馬上就去查是否發生事故，結果也沒有，單純只是車流量超過國5道路容量，他印象中，近幾年除夕都不曾出現這狀況。

若不是車流量超過道路容量，也可能是有故障車，在滑往路肩、避車彎時，造成車隊整個速路慢下來，但在車流接近道路容量上限的時候，整體車速要再提升就較困難，這也可能是出現壅塞的情況。

經過調查，發現國3南港系統要接國5附近，上午11點多發生一起事故，事故排除後新一波車潮擁進國5，之後國5又有故障車影響車速，塞車情形預估要到傍晚才能紓解。