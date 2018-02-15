開賭場兼販毒 五月天阿信堂哥又被逮

癱瘓的陳嫌自營賭場，還提供「毒品buffet」。（記者徐聖倫翻攝）

2018-02-15 18:25

首次上稿 13:39

更新時間 18:25

〔記者徐聖倫／新北報導〕毒、賭一窟！過年期間總是離不開「賭」，新北市淡水警分局日前在台北市北投區破獲非法大型賭場，單賭場不稀奇，裡頭還提供毒品供賭客吸食助興，簡直就是「毒品自助餐」，警方逮回下身癱瘓的48歲陳姓賭場負責人，以及賭客兼毒蟲共5人進行偵訊，其中陳姓嫌犯竟是五月天主唱阿信堂哥。

警方查獲線報，有大型賭場藏身北投區溫泉路某社區大樓內，警方多日蒐證，果然發現陳嫌以自宅當作據點經營賭場，為了攬客，有多起毒品前科的陳嫌還在賭場內提供各式毒品，讓賭客吸了毒之後更能豪賭。

警方表示，在陳嫌宅邸內發現毒品海洛因5包共5.6克、安非他命1包6.9克，以及注射針筒26支。另外也搜出天九牌、骰子、賭資2萬餘元，還找到1把「模擬槍」，另10發子彈藏於屋外消防箱內。

偵訊時，陳嫌承認經營賭場多時，但不承認他提供毒品，辯稱是其他賭客自己帶來的，他沒得管，但其餘賭客則咬定就是陳嫌提供，付費就有得「嗨」。訊後，警方依毒品、賭博等罪嫌，將陳嫌等5人移送法辦。

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陳嫌自宅桌上擺滿賭具。（記者徐聖倫翻攝）