帶安毒拜年 警飛車追逐6公里逮毒蟲

2018-02-15 12:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕惡劣！22歲詹姓男子15日凌晨開車行經新北市板橋區南雅夜市附近，由於大燈未開，引起巡邏警方注意，警方趁他受人潮阻攔無法向前行，將警用機車停在他車後阻斷倒車路線，未料詹嫌竟直接倒車撞倒警用機車，險些傷及警員，接著從台65線逃往土城，最後仍被攔下逮捕，起初詹嫌還謊稱來土城找朋友「拜年」，細察才發現，原來是個心虛的毒蟲。

板橋警分局信義派出所所長馬建勝、警員林緯龍、林俊彥等3員進行巡邏時，在南雅西路某暗巷內發現詹嫌沒開大燈行駛，速度還很慢，總覺有異遂上前攔查，警員林緯龍見前方人潮已阻斷詹嫌去路，心想將機車停在詹嫌車後，讓他插翅難飛，沒想到詹嫌一個猛力倒車，撞倒警用機車退出暗巷揚長而去，林員也因此踉蹌摔坐在地，所幸沒有受傷。

警方沿路追逐，在土城區水源街發現詹嫌的汽車，持續追捕並開槍擊破輪胎，詹嫌擦撞停放路邊的汽車才停下。警方盤問在車上的詹嫌，他先是胡謅「我要去找朋友拜年」，警方持續追問，他才承認自己是因為持有安非他命所以逃跑，安毒已沿途丟棄路邊，同車還有另外2個人，已徒步落跑。

警方沿詹嫌逃逸路線搜尋，果然在路邊找到3包安非他命，總重106公克，另外也已鎖定逃走的另外2人，將擇期約談其到案說明。訊後，警方依妨害公務、毒品等罪嫌，將詹嫌移送法辦，詹嫌也將負擔警用機車損壞賠償。

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