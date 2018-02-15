台中清水紫雲巖春節進香人潮多 警方加強交維管制

2018-02-15 11:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區紫雲巖香火鼎盛，每到春節進香遊客眾多，由於廟前停車位有限，2月15日至20日除夕至初五，清水紫雲巖前進行交通管制，警方提供南北向往來行車動線供民眾參考，以免塞車。

清水分局「加強重要節日安全維護工作」，副分局長李政勳日前特別率員前往紫雲巖，與主委吳勝隆及副議長張清照服務處人員協商交通管制事宜，春節期間清水紫雲巖周邊將採取管制措施，規劃行人徒步區，管制汽車進入，以利民眾參拜，管制時間為2月15日至20日上午8時至12時、下午2時至4時。

其中，內圍管制範圍為大街路以北至觀音巷、以南至觀音巷、以西至停車場，禁止汽車進入；外圍則由員警站交通崗，位於大街路與光明路口、光明路與中興街口等2路口，引導汽車改道管制進入。

警方提醒春節期間開車前往紫雲巖參拜的民眾，可將車停放在2處免費停車場，建議從清水區中山路南下車輛，可左轉北寧街，右轉光明路，進入位於紫雲巖前方的第一停車場，該停車場可容納小客車120輛；從中山路北上車輛，則可右轉清水街接大街路，進入第二停車場，第二停車場位於大街路與清水街口，可容納自小客車80輛，步行至紫雲巖約800公尺、5分鐘路程。

另外，民眾也可運用位於光華路的牛罵頭停車場，入口位於光華路上，出口位於中山路上，可容納小客車100輛，步行至紫雲巖約1公里、10分鐘路程。

清水警分局長高誌良表示，春節期間人、車潮眾多，因紫雲巖周邊路幅不寬，如果違規停車勢必造成壅塞甚至事故發生，為避免乘興而來，掃興而歸，請各位民眾務必配合清水紫雲巖春節管制措施、避開參拜尖峰時段11時至1時，並發揮駕駛道德，切勿違規停車，共同營造安全、順暢的交通環境。