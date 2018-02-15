警車尾隨救護闖紅燈遭攔腰撞2協勤民力傷 警將與對方和解

2018-02-15 10:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局大湖分局一輛警車，昨晚護送尾隨消防分隊載送喝農藥自殺男子的救護車到院，不料，途中路經台72線客屬大橋前路口時，因執行勤務闖紅燈，被一輛綠燈直行的小客車攔腰撞擊，造成警車上兩名協勤民力受傷，警車受創嚴重，小客車則前保險桿受損。警方說，警車雖有開警示燈但未鳴笛闖紅燈，肇事責任較高，會與對方和解。

警方說，住苗栗縣大湖鄉38歲李姓男子，因欠債家屬多次出面協助解決，李男因內心愧疚，昨天下午3點多傳LINE給媽媽及妻子，言談中有輕生念頭，家屬隨即向轄區的大湖警分局報案。

警方開始搜尋，晚間8點半在舊汶水橋停車場，找到李男的座車，再擴大尋找，結果在汶水溪河床找到李男，當時疑服毒已口吐白沫，情況危急，立即打119報案，隨即由救護車送醫急救。

大湖警分局的1輛警車尾隨在救護車後方護送就醫，當行經台72線東西向快速道路客屬大橋十字路口時，警車因闖紅燈，被綠燈直行的小客車攔腰撞及左後方，警車打滑失控撞及中央分隔島，橫停在對向車道上，受創嚴重。

黃姓男子所駕VOLVO廠牌小客車前保險桿受損，幸未受傷。救護車則順利就醫，惟輕生的李男於深夜宣告不治。

大湖警分局今天指出，當時救護車後方為李男家屬所駕車輛，警車則尾隨於後，雖有開警示燈，但因一時情急並未鳴笛，加上當時警車內並未載有病患而闖紅燈，肇事責任較高，會拿出最大誠意，與對方和解。

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