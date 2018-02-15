犯太歲比較容易被騙？快來看看哪些生肖最容易被騙

2018-02-15 09:39

〔記者歐素美、楊政郡／台中報導〕犯太歲當心！台中市警局統計，「金雞年」詐騙案件中，被害人生肖排名前5名依序為「鼠豬牛狗雞」，且5個中就有3個是「犯太歲」的生肖，比例偏高。警方強調，數據分析是提供民眾參考，不論是否犯太歲，真正面臨詐騙情境時，切記保持冷靜，多打110或165查證。

台中市警局分析詐騙案件被害人生肖，前5名分別是第1名：肖鼠（破太歲）10.04%，尤以假冒檢警名義詐財件數居首；第2名：肖豬9.52%，遭盜用網路帳號實施詐騙件數居首；第3名：肖牛9.31%，色情應召詐財件數居首；第4名：肖狗（害太歲）8.92%，網購詐財比例較多數生肖高；第5名：肖雞（值太歲）8.73%，假投資詐財件數居首。

警方數據中也呈現，「蛇馬龍」的被害人比例較其他生肖低，尤其肖蛇僅占6.70%，民俗專家分析，丁酉雞年屬肖蛇「三合太歲之年」，對肖蛇民眾來說是不錯的年份。

警方強調，希望藉由較輕鬆活潑且貼近生活的方式，以生肖分析宣導防詐觀念，至於準不準？仍要民眾提升自我防詐意識，才不會落入詐騙圈套。

臺中市警察局表示，詐騙集團已與時俱進，很會「看風向」，常利用話題性商品行騙，網購時應慎選賣家，多觀察評價及賣場狀況，別看到特價就失心瘋；另猜猜我是誰、假檢警、假綁架等案類多以「打電話」方式行騙，民眾接獲可疑電話時務必保持冷靜，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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