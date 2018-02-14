慘！離開10秒LEXUS被撞凹 年還沒過先噴60萬

張姓通緝犯駕駛的黑色轎車，為逃避警方追棄，連撞2車後逃逸。（民眾提供）

2018-02-14 18:06

［記者謝武雄／桃園報導］當真是禍從天降，家住桃園區延壽街的陳姓民眾，駕駛LEXUS才停在家門口，上樓才10秒鐘，就聽到車輛碰撞聲，下樓查看才發現LEXUS和隔壁的車子都被黑色轎車撞得嚴重變形，連家裡的鐵門都被撞凹，損失約5、60萬元，當真是欲哭無淚，不排除打行政訴訟向警方求償，對此，保安大隊行政組長劉柏松表示，張姓通緝犯完全是心虛逃跑才釀禍，會協助民眾向張求償。

桃園市政府警察局保安大隊巡邏車，於今日下午2時40許，在桃園區延壽街123號前，發現由張姓男子駕駛的黑色自小客行蹤可疑，張姓男子為詐欺通緝犯，見警車靠近，立刻加速往國際路方向逃逸，由於車速過快，竟然失速撞上停在對面房子前的2輛汽車，1輛重機，其中第一輛LEXUS轎車損失最嚴重，由於衝擊力大還造成住宅鐵門凹陷，張姓男子隨後棄車逃逸。

警方雖然針對張姓男子展開圍捕，但仍被其逃逸，透過車輛資料查主車主的身分為詐欺通緝犯，警方正正積極追捕其到案。

陳姓車主表示，原本想要下樓把車子停到其他地方，還好因為一些事情耽擱，否則下樓移車剛好被撞，後果不堪設想。

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