檢調破獲史上最多搖頭丸 可供2300萬人施用

嫌犯將毒品夾藏在衣服內。（記者林正堃攝）

2018-02-14 16:47

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局等單位上月查獲俗稱搖頭丸的MDMA共約600公斤，史上最多，市價高達30億元，可供2300萬人次施用。有別於其他販毒集團為了規避海關檢驗，大費周章包裝毒品，嫌犯竟只用成衣包住毒品，就從中國運到台灣，手法粗糙的程度令查緝人員傻眼，適逢寒流，不少幹員埋伏到掛病號，12日仍成功逮獲前來取貨的陳姓男子，訊後依毒品罪被基隆地院裁定羈押，檢定現正追查幕後主嫌。

調查局台北市調處去年底接獲中、港傳來的線報，指台灣端有貨主向中國訂了大量的搖頭丸，欲夾帶貨櫃運回台灣，檢調深入了解，發現貨主去年陸續以進口成衣名義，從中運貨來台，每次只有2、3箱，但去年11月間，突然暴增到25箱，情況有異。

從中國運到台灣 只用成衣包覆

調查官報請基隆地檢署指揮偵辦，今年1月15日分在基隆關與台北關攔截該貨主的27箱貨物，經緝毒犬與X光機檢驗，認貨品並非單純成衣，立刻開箱檢查，果然從成衣中取出搖頭丸。

北調指出，一般毒販都用盡心思以合法物品（俗稱菜底）掩護非法，但該批毒品簡易夾在菜底中，沒做任何的遮蔽，一綑5件成衣夾帶2包MDMA粉末，手法掉漆，查驗毫不費吹灰之力。

檢調不動聲色，讓貨運公司依約送到台中集貨場，欲等貨主領貨時逮人，但貨主生性多疑，連續放鳥2次，讓數百名埋伏的幹員在寒風刺骨的天氣枯等，其中5名還得了重感冒。

最後貨主耐不住，想在過年前賣毒到夜店，大撈一筆，便從高雄派遣30歲、有毒品前科的陳姓男子搭高鐵北上台中，窺探貨品情況，調查官見狀立刻蜂擁而上逮人。

陳男承認受託取貨，為了避免串供，基院裁定羈押；檢調另追查主嫌與金流。

法務部政務次長蔡碧仲表示，行政院去年起編列4年預算共100億元，強力打擊毒品，並落實「阻絕境外」的政策，避免毒品流入台灣；調查局局長蔡清祥指出，本案到此尚未告一段落，洗錢防制組已啟動國際偵查，追查整個毒品的金流。

基隆地檢署檢察長陳宏達認為，近年來毒品查獲量越來越大，足見毒品肆虐國民的嚴重度，令他非常憂心，本次以新的合作模式，即檢方、調查局、關務機關、海巡署一同組織查緝，成效斐然，盼能成為新的辦案典範。

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