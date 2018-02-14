空拍機全都錄 苗警打擊擄鴿集團新利器

2018-02-14 16:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕各縣市賽鴿協會每季都會在全國各地舉辦大型競賽，吸引鴿友競相投入，全力培養訓練賽鴿；107年春季北海競翔將於4月展開，網鴿勒贖集團也蠢蠢欲動，在各地山區架設鴿網。苗栗縣警察局結合科技偵查，以空拍機鳥瞰影像，掌握鴿網位置，昨天前往拆除，救出賽鴿及1隻大冠鷲。

苗栗縣警察局表示，苗栗縣多淺山，也是賽鴿訓練飛行必經路線，網鴿勒贖集團看準這一點，每年在賽鴿季前在山區架網，當賽鴿成群飛過，還用十字弓朝天空發射綁有亮面彩帶的箭，驚嚇鴿群低飛入網；集團再打賽鴿腳環上電話，以每隻數千元到2萬元不等價碼向鴿主勒贖，鴿主擔心賽鴿被網無法如期參賽，大多依照指示轉匯贖金；往年受理偵辦此案件，受害人少說數十人，多則達2、300人。

107年春季北海競翔將於4月展開，網鴿勒贖集團也蠢蠢欲動，縣警局刑警大隊於昨天，動員苗栗、頭份、竹南、通霄警分局30名警力，結合民間賽鴿協會人員，分別於頭屋鄉北坑、造橋鄉冠軍磁磚、後龍鎮十班坑、通霄烏眉里、三義、新雞隆、明德水庫等山區，拆除鴿網11具，救出多隻賽鴿及1隻保育類動物大冠鷲。

警方於這次行動結合科技偵查，利用空拍機一覽無遺的視野，更能鉅細靡遺發現所有架網點，有效提升查緝效率；縣警局長林炎田表示，將持續打擊擄鴿集團，遏止網鴿犯罪發生，以確保民眾財產安全。