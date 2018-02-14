兒酒駕被抓 母竟掏一疊錢請警通融

張男酒駕騎車載母被警方攔下，張母竟掏出一疊鈔票給警要求通融。（記者姚岳宏翻攝）

2018-02-14 15:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市張姓男子騎車載母親從菜市場回家，由於滿臉通紅，遇警攔檢酒測，酒測值超標正要被依公共危險罪嫌移送時，張母為護兒竟拿出一疊鈔票並跟員警說「帥哥，算了啦！」警方當場嚴正回絕，張男也知理虧，除制止母親行為，還頻向警方道歉。

大安分局敦化南路派出所員警本月10日上午10時許，在通化街與文昌街口的機車停等區，攔下一名滿臉通紅正在等紅綠燈的機車騎士，經查證身分並實施酒測，酒測值0.26mg/l已達公共危險移送標準。

張男被警攔下後，後座母親得知兒子將被移送法辦，竟從身上拿出一疊鈔票，並請警方通融道「帥哥，算了啦！」警方立即回絕「姐仔，妳不能做這種事情，會送法院的！」接著張男妻子到場又向警方說「還沒往上送，可不可以不要辦？」警方再次嚴正回絕「這吹出來都有紀錄（指酒測器紀錄）。」張男則在旁不時摀臉，頻向警方道歉。

張男承認前晚與朋友一起飲用高粱酒至早上4時許，上午因母親要從菜市場回家，提著大包小包不方便，才騎車來接她，對自己行為感到很懊悔；警詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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