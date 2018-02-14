幫中東戰地醫師男友解約？ 正妹行員驚覺不對阻詐

2018-02-14 15:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「幫中東戰地醫師男友解約」？這麼像韓劇的劇情，引起台中市一名熱心正妹銀行行員警覺，跟急於匯款的熟女聊天，熟女聊到沒見過男友，又一心盼替男友「解約」，確認應是詐騙手法，成功阻止熟女損失財物，熟女雖失去「夢中情人」但慶幸保住10萬元。

年關近，又是各式詐騙高峰期，市刑大指出，一名年輕的正妹行員日前受理熟女辦理銀行匯款業務，熟女邊辦理手續心急地說，要匯款給「人在中東戰地的醫生男友」，無國界醫師類韓劇劇情引起正妹行員警覺，放慢動作跟熟女談心。

熟女道出剛譜出跨國戀情，對方是在中東戰地當醫生，但熟女又說出「其實沒見過面」，男友需要錢請她要幫忙匯美金3500元（約台幣10萬元）協助「解除合約」等。

聽完熟女描述概略劇情後，行員確認是詐騙，委婉提醒熟女應該是遇到詐騙，多方分析後，才讓該名熟女頓悟，熟女大夢初醒，打消匯款念頭，雖嘆「夢中情人」破滅，但幸好保住金錢未損。

無獨有偶，正妹行員幫熟女保住財務後，又遇到平時常往來的貿易商客戶也遇詐，該名貿易商前來表示收到客戶希望匯款120萬元，對方給一組帳號請她幫忙決給客戶，正妹經手處理時發現該貿易商曾有過匯款給同名客戶的資料，但同客戶帳號卻不同，請貿易商再跟客戶確認帳號問題，一問之下該客戶大驚，直呼根本未要求匯款，眾人驚覺客戶資料被假冒利用，貿易商感激行員機警勸阻，讓他未在年前破財。

台中市警局長楊源明特地前往銀行向金融業協助防詐表達感謝，並肯定金融機構攔阻詐騙是「功德無量」的義行，也是對客戶權益的維護；他也特別寫了一封感謝信致送各金融機構主管，希望金融業持續鞏固這道「防詐長城」，守護民眾的財產。

此外，由於年關時節，詐騙手法層出不窮，楊源明也在金融服務現場發送預防犯罪宣導福袋，提醒民眾「防詐騙」、「防竊盜」及「拒絕毒品」預防犯罪宣導。

市警局另指出，春節前金融機構常有運送鉅款、彩券行出現民眾捧現鈔瘋樂透及民眾到銀行、郵局及超商ATM領錢過節的現象，為了加強這些「治安熱點」的防衛能力，警方除加強巡邏密度，也籲請金融機構、店家及民眾提升危機意識，避免遭歹徒覬覦鎖定目標。

警方也提醒，金融機構或民眾如有護鈔需求，隨時可撥打110申請，將立即派遣警力協助，讓大家安心過好年。