OL哭訴遭狼主管性侵 未婚夫秒分手

2018-02-14 15:18

〔記者錢利忠／台北報導〕剛出社會的OL小如（化名），原有個交往多年已論及婚嫁的男友，但黃姓男主管卻對她死纏爛打，還在某次邀她看電影後，趁兩人共處時對她性侵得逞；事後她向男友哭訴，婚事卻因此告吹，她為了生計不敢提告，直到轉換跑道後，又聽到黃男對其他女同事不軌，才狠下心提告；台北地檢署比對相關證詞後，已依強制性交罪將黃男起訴。

2007年1月間，當時剛出社會的小如，被黃姓男主管熱烈追求，她顧慮黃男是她的上司，擔心若貿然拒絕追求，恐影響日後的工作，只好順著黃男的意，陪同黃男去看電影。

兩人約會後，黃男利用載小如回家的機會，藉故進入小如的住處，並趁兩人共處一室時，不顧她的意願，對她硬上得逞；事後小如向男友及其他同事哭訴，但她卻得不到男友的疼惜與諒解，婚事還因此告吹，而走上分手一途。

小如與男友分手後，為了生計考量，只傳簡訊告誡黃男：「我沒告你是我對你最大的慈悲」；她就這樣隱忍黃男的犯行長達近10年，直到她換新工作後，2015年某次與前同事聚餐時，又從前同事的口中，聽到黃男騷擾其他女同事的劣跡，勾起她在前公司不愉快的種種回憶。

小如後悔自己當初沒揭發黃男的惡行，導致其他女同事也被黃男騷擾，決定不再姑息，鼓起勇氣對黃男提告；黃男庭訊時承認與小如發生性關係，但辯稱是兩情相悅，否認性侵。

檢方傳喚小如的前男友及前同事，相關證述均稱曾聽過小如訴苦，指她曾遭黃男性侵等難堪過往，且小如事發後還曾因此精神崩潰；檢方比對相關證詞後，不採信黃男的辯詞，依強制性交罪將黃男起訴。