9旬阿伯獨居、6口之家遭祝融 暖警和民間伸援

2018-02-14 16:16

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節到來，台中豐原分局大雅分駐所員警發現一名9旬項姓老翁獨居，協同忠義里里長林義木共同前往項翁住處，捐贈生活物資，另外，神圳路一處老舊三合院火災，周姓屋主一家6口處境堪憐，警方協助募款，讓周家備感溫暖。

90歲項伯伯經常獨自坐著輪椅在公園發呆，警員擔心老翁受寒，遂聯絡林義木詢問老翁的生活狀況，得知老翁有一名兒子，但其子目前待業中，未與項伯伯同住，項伯伯平時的生活起居都是自己打理。

近日由於寒流來襲加上年節將近，大雅分駐所警方偕同林義木前往項伯伯住處，提供白米、醬油、橄欖油及棉被等生活物資，讓項伯伯在寒流來襲之際，能感受到社會的關懷與照顧，平安度過寒冬。

神岡分駐所於12日獲報神岡區神圳路一處老舊三合院火災，事後清查資料時，發現受災戶為中低收入戶，該處住所亦為承租，周姓受災戶指稱，多年前居住於埔里為921全倒受災戶，之後因工作舉家遷至台南，最後落腳在神岡區找到王姓屋主便宜承租三合院，一家6口得以安居，周姓戶長因身體不適，謀職不易，一家大小全仰賴中低收入社會補助，及其妻於工廠擔任作業員月入兩萬餘元，已難以度日，所幸承租處屋主不向其求償損失。

神岡分駐所所長謝俊男四處奔走，透過神岡獅子會及神圳慈善會，響應善舉，募得善款兩萬元，員警陪同神岡獅子會代表劉慶玓及神圳慈善會代表王丕炂等人至周姓受災戶處關懷慰問並致贈善款，望其能順利渡過農曆年節。