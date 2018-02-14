行李沐浴乳藏毒 馬國男女夾帶6公斤K他命闖關落網

馬來西亞籍男女企圖以沐浴乳、洗髮乳瓶罐夾帶6公斤K他命闖關入境，遭關務署台北關及航警局安檢大隊安檢人員查獲。（記者朱沛雄攝）

2018-02-14 14:09

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕馬來西亞籍男女企圖夾帶6公斤K他命闖關入境，遭關務署台北關及航警局安檢大隊安檢人員查獲，航警局刑警大隊今（14日）依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局表示，安檢大隊安檢人員與關務署台北關關員13日下午共同執行全亞洲航空吉隆坡飛桃園機場D7-372班機之託運行李X光檢視勤務時，發現2件行李內瓶罐有可疑不明物體，立即鎖定注檢。

待馬來西亞籍的CHAN姓男子及TAN姓女子提領這2件托運行李，準備通過海關檢查台時，台北關關員當場將二人攔下開箱檢查，結果發現行李箱內多個沐浴乳、洗髮乳瓶罐，但裡面裝的不是液態或膠狀物，全部都是結晶狀物品，使用試劑檢測鑑定為三級毒品K他命，二件行李分別夾藏毒品毛重3025公克及3057公克，總計6082公克。

TAN姓女子接受調查時否認攜帶毒品，只是隨CHAN姓男子出差到台灣，沒想到行李箱內有夾藏毒品，CHAN姓男子則否認夾帶毒品入境。二人在訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，航警局將擴大偵辦持續追查共犯集團。

繼日前在空運進口的乳膠枕內查獲97公斤餘的K他命之後，13日又查獲旅客夾帶K他命闖關，來源都是東南亞地區，航警局表示，航警局長陳檡文上任時就要求所屬「加強邊境緝毒」，與關務署密切合作，全力查察高風險地區抵台的人、貨，在國境線全力攔阻毒品流入，確保國人不受毒害。

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