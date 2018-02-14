現世報？山豬幫暴力討債首腦 淪被害人下跪求饒

暴力討債集團到被害人小吃店砸店。（記者蔡宗勳翻攝）

2018-02-14 14:31

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕莫非是現世報！嘉義縣警方發動兩波掃蕩暴力討債集團時，發現被害人之一竟然是曾因暴力討債遭檢肅到案的「山豬幫」首腦陳姓男子，不僅被逼下跪求饒，影片還被上傳臉書，昔日討債惡形惡狀，如今成「狗熊」，也印證「歹路不可行」。

嘉義縣警察局貫徹強力掃除黑幫政策，12日兵分多路，出動警力近30名，於嘉義縣、市地區檢肅治平對象蕭姓主嫌及成員共計5人到案，查扣本票、支票、切結書、授權書等證物。

警方調查，蕭姓主嫌以放款收取高額利息或巧立名目、憑空增添債務等方式強押被害人簽立本票，並以言詞恐嚇、毆打被害人之暴力手段進行逼討債務，被害人中有昔日「山豬幫」首腦陳姓男子，陳男除遭毆打被迫強拍下跪道歉求饒影片，還被上傳臉書知名社團「黑色豪門企業」，以往之加害人如今變成被害人。

警方13日再次出動，由於該黑幫勢力龐大，警方一口氣出動60名，在嘉義縣、市地區檢肅到涂姓治平對象及黨羽共18名，查扣本票35張（總金額計294萬7300元）、支票2張（總金額計新台幣37萬元）。

涂姓主嫌鎖定小型攤販、店家，趁其經營不善急需現金週轉，以俗稱「日仔會」之高利貸放款模式，一會3萬元月息7000元，實拿2萬3000元，每日繳納本息1000元，連繳30日即算結清（年利率高達276％），算準店家資金死穴定期收帳，倘有攤販無力償還，再貸予現金，步步算計好比「溫水煮青蛙」。

去年10月間經營麵攤的朱姓被害人無法支付本息，涂嫌即號召幫眾，不顧現場尚有客人在場消費，砸毀店面及店內設施，徹底毀損生財工具，致被害人無法再營生，惡劣行徑令人髮指。