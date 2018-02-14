誰家少一人過年？深坑外股橋下驚見女浮屍

2018-02-14 13:03

〔記者陳薏云／新北報導〕今上午8時許，一名宅急便的快遞行經深坑區萬福路時，發現外股橋下有一名浮屍身體朝下浮在水面上，嚇得趕緊報警。警消獲報到場，發現死者為一名女性，身分還待確認，目前遺體已經被運至殯儀館，有無外力介入仍在釐清。

警方表示，一名宅急便的快遞今上午到深坑送貨，開車在外股橋要迴轉的時候，往橋下一探，竟發現一具浮屍，讓他嚇得趕緊報警。

警消獲報到場將女子打撈上岸，發現已經死亡多時，由於里長也不認識這名女性，案發地點附近也沒有監視器，警方目前正在向外擴大追查監視畫面，調查女子身分、死因。