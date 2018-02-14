無業男無故砍殺接濟友人 檢警：如鄭捷般冷酷

2018-02-14 13:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣27歲無業男子江元賀，曾受昔日同學古姓男子借錢接濟，卻無故持西瓜刀，劈砍古男腦門入骨，即使柄、刃分離，江男仍持續用刀柄敲古男的頭，致古男傷重命危；江男被捕後，面對檢警訊問，甚至開庭審理，始終面無表情、不發一語，檢警認為「有如鄭捷般冷酷」。法官表示，江男未為任何陳述，但行為擺明致人於死，依殺人未遂罪，判處他7年6個月。

江元賀與古男為高中同學，2人在學生時代感情不錯；畢業後，江男沒有穩定工作，2、3年前，還曾向古男借錢應急，古男也解囊相助。

不料，江男於去年11月25日下午1 點50分許，攜帶西瓜刀及水果刀各1把，獨自騎機車至古男在苗栗市經營的通訊行，見古男在通訊行前騎樓抽菸，旋自機車置物箱內取出西瓜刀，持刀快步走向古男，未待古男反應，即高舉西瓜刀、由上往下猛力朝古男頭部砍殺1刀，因用力過猛，刀身斷裂、刀柄分離，但江仍持續用刀柄朝古男的頭部猛烈攻擊。

古男遭攻擊，一度昏眩，待意識稍回，見竟是江男，大聲呼叫「你幹什麼？」並極力反抗閃躲；古男的妻子在通訊行內聽聞聲響，出店查看，也上前制止，並與路過行人共同將江男壓制後報警處理。

古男送醫後，頭部因刀傷造成頭顱骨折，深及頭骨內側的骨膜，經急救並住院治療後，才撿回一命。他恢復後，向檢警表示，古男向他借錢都沒還，因為都是小錢，他也沒放在心上；半年前，他還好意提醒江男要去工作，看能不能多少還一點，不是真的要跟江男索討，但江男就叫他不要再煩。

此後，江男約半年沒與古男聯絡，案發前一晚，江男突然打電話給古男，口氣笑笑地問「你人在哪？跟誰在一起？」又問他隔天有沒有上班，古男回答有後，江男就掛斷電話，隔天即事發當天，古男也有打電話聯絡江男，但江男沒有接電話。

當日下午1點多，古男坐在通訊行店外抽菸，沒有注意江男騎車過來，直到江男到他旁邊時，他原本還想跟江男打招呼，不料，就遭江男攻擊。

江元賀於檢警偵查及法院審理中均保持緘默，未為任何陳述；江男的辯護律師為他辯護，江男坦承客觀犯行，但江男與古男並無深仇大恨，無殺害古男之犯意，應僅構成傷害罪。

但法官認為，江男造成古男除受有頭部3公分撕裂傷，甚有深及頭骨、造成頭顱骨折之傷害，致古男可能因而引發腦膜炎等併發症，迄今古男右上額處仍有凹痕而無法復原；且古男攻擊力道之猛，致刀刃斷裂後，仍持該刀柄持續攻擊古男頭部，若西瓜刀未斷裂，或江男另持預藏之1另把水果刀繼之攻擊，古男所受傷勢當更深重，並極可能導致死亡，顯見江男殺意之堅。

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