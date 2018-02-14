突襲前閣揆林全車隊 大觀自救會6成員遭起訴

2018-02-14 12:31

〔記者錢利忠／台北報導〕前行政院長林全的車隊，去年前往行政院途中，遭大觀事件自救會成員攔車、跳上座車引擎蓋、車頂等方式抗議，事後大觀自救會成員鄭仲皓等10人被依涉妨害公務罪法辦；台北地檢署認為鄭仲皓等6人，涉妨害林全通行的權利，並與執法員警發生拉扯，將鄭仲皓等6人起訴，其他4名到場聲援的學生則不起訴。

去年5月4日早上8點多，鄭仲皓等人到林全官邸旁的巷內等候，等林全步出官邸上車離開時，趁隙跳上林全的座車引擎蓋、車頂、後行李箱，並以身體趴在引擎蓋上的方式，攔阻林全的座車前進。

警方獲報到場後，抗議學生又與員警爆發激烈拉扯，事後鄭仲皓等10人全被依妨害公務罪法辦。自救會成員當時表示，先前已多次函文行政院，要求提出具體解決方案，但行政院只交辦給退輔會，不聞不問，繼續強拆迫遷，採取此行動是逼不得已，希望中央政府正視問題。

鄭仲皓指出，希望行政院負起對人民的責任，不要執意強拆迫遷，目前全台灣有許多早期歷史脈絡下、非惡意占用國有地的「非正規住居」，大觀事件不是單一個案，而是通案，盼中央謹慎看待。

對於被警方以妨害公務等罪嫌蒐證，鄭仲皓當時回應，採取包圍林全座車的行動是逼不得已，只希望中央正視問題、面對問題，不該以警力優勢限制人民表達意見的自由。

緊臨板橋榮譽國民之家的大觀路社區，早期是婦聯一村所在地，民國46年婦聯一村因水患集體遷村，部分居民留在舊址搭建房屋定居，歷經半世紀，居民沒有土地所有權，遭國有財產署控告侵占，法院判決拆屋還地，並追討5年不當得利，去年起強制執行，4月陸續拆遷房屋，總計79戶。