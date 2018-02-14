前手球國手車禍裝瞎詐保 判1年2月定讞

前手球國手陳敬鎧涉詐保案，二審仍宣判他有罪。（記者黃佳琳攝）

2018-02-14 11:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前手球國手陳敬鎧9年前發生車禍，事後向肇事者求償1千多萬元，還向3家保險公司領取522萬元保險金，但卻被查出他涉嫌裝瞎詐保，一審判徒刑4年10月，二審今宣判陳敬鎧應執行徒刑1年2月，得易科罰金，全案定讞。

高雄高分院指出，98年11月24日晚間，當時就讀彰化師大體育系的陳敬鎧，騎機車行經彰化市區，與開車的國小施姓老師發生擦撞受傷；陳男在車禍後前往彰化基督教醫院檢查，佯裝視力受重創，雙眼視力均在0.01以下，取得「重度視殘」診斷書，陸續向南山、國泰和明台產險3家保險公司領取共522萬元理賠金。

車禍後被陳敬鎧索討1384萬元的施姓老師，為了確認陳的病情，自己跑到彰師大蒐證，竟發現陳不但能正常參與校內活動，還幫同學拍照、跳舞、教小朋友丟飛盤等；施姓老師把看到的一切錄影蒐證，向保險犯罪防制中心檢舉，交由檢警介入偵辨。

事後，陳男以30萬元和施姓老師達成民事和解，但因涉及刑事詐欺罪，陳男被雄檢起訴，高雄地院判他徒刑4年10月，民事部分並賠償400多萬元，高雄高分院經過1年多審理，今認定陳敬鎧涉詐保，但因一審論刑過重，仍判他有罪。