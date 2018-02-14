載歌載舞大唱「癡情烏日站」 警察宣導春節安全撩下去

2018-02-14 11:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天就是除夕了，中市烏日警分局」撩下去」！在台鐵烏日車站宣傳春節安全，不僅請來社區的薩克斯風樂團、花博吉祥物歐米馬外，還請員警大唱一首台語歌曲「癡情烏日站」，分局長吳耀南及副分局長蔡期望還跟著志工勁歌熱舞，就是提醒民眾要重視春節的安全問題。

明天開始6天春節年假，但民眾往往會因心情愉快而輕忽安全，為了提醒民眾春節應該要注意的安全，烏日警分局卯足了勁，不但副分局蔡期望邀請已退休父親參與的榮豐薩克斯風樂團到場表演，演奏甜蜜蜜、迎春花等應景的新年音樂的表演，還由警察大頭娃娃、志工表演勁歌熱舞，在吹奏到ExO韓國團體的」dancing king」，連分局長吳耀南及副分局長蔡期望兩人都「撩下去」跳。

此外，烏日警分局還安排員警陳軍智大唱「癡情烏日站」，此首歌充滿老式的台語歌風，而眾人剛好又在舊的烏日車站宣傳，此情此景一點都不違和。

蔡期望表示，很多人都不知道有一首歌名跟烏日有關，直到薩克斯風樂團的老師提出，大家才知道原來有一首台語歌曲叫「癡情烏日站」，並請烏日警分局自己的員警來唱「深情難捨烏日站，牽著你雙手不願放.....」，更令人有感受。

由於整個活動相當活潑，也真的吸引到往來民眾目光。烏日分局分局長吳耀南表示，警方春節期間並沒有法律假期，請民眾注意交通安全觀念，以減少交通意外事故發生率。