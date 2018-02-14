獨家》野砲族攻陷新竹 美魔女半裸上演活春宮

2018-02-14 00:15

〔記者王駿杰／新竹報導〕整個新竹，都是我的野戰砲塔！新竹地區近期興起裸拍歪風，這群裸拍族作風大膽，其中，有美魔女為追求極致的刺激感，竟當起野砲族，除穿著窄裙在竹縣知名景點蓮花寺公園步道擺出撩陰騷姿、大跳鋼管秀，之後更就地架起「砲台」呈「半裸交口」且有「撞擊行為」，全程還不忘拍照，上傳至特定網頁以賺取貢獻積分，離譜行徑引發議論。

警方指出，去年就陸續接獲民眾投訴，有特定網友在知名網路論壇分享新竹地區的裸拍照，沒想到這次竟變本加厲直接上演活春宮，「打野砲」恐涉及公然猥褻罪，可處一年以下徒刑。

警方說，雖然網路上的色情網站或論壇都標榜「自拍分享、換妻交流、援交」，IP也架設在國外，但警方會分析裸拍、野砲族的習性，研判出沒景點，再增加巡邏密度嚇阻。

記者調查發現，這個引發爭議的論壇是台灣最大宗的盜版網站之一，會員數高達萬人，隨時有上百會員上線，但會員資格不易取得，除基本資料，還需網路驗證碼。且一個會員帳號僅供一人使用，多人共用帳號還會被鎖，甚至永久停權。

入會後，網友還必須靠發帖、PO文增加貢獻值才有瀏覽權限，另外，論壇中還提供尊貴會員計畫，讓不想靠發文賺取積分的網友，以新台幣儲值換取積分，大幅增加瀏覽權限。

記者發現，人潮眾多的風景區，如竹市十八尖山停車場、竹縣蓮花寺公園步道、公十三縣福園公園的假山步道等，都曾遭野砲族取景，尤其最近一系列蓮花寺公園步道野砲外拍照，更引起眾多網友共鳴。

只見一名美魔女不畏寒冷，穿著薄裙涼鞋，先在步道上撩陰、放尿，甚至呈半裸狀利用步道涼亭的柱子大跳鋼管舞，隨後更張開小口，細細品嘗男伴的「那話兒」。

陳姓男網友說，大部分的野砲族都是由裸拍族轉化而成，因為裸拍族喜歡挑戰高難度的景點，但當景點挑戰到一個階段，就會為了追求更大的刺激，帶著另一伴挑戰野外性愛。

陳姓男網友說，在野外發生性行為的刺激度，比在家中或摩鐵要高出好多倍，因為害怕被發現，擔心隨時有人路過，那種緊張感會將感官變得異常敏感，藉此提高興奮度。