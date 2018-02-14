警察辛苦了！小年夜刷一下存摺 可能有意想不到的驚喜

2018-02-14 00:00

〔記者吳政峰／綜合報導〕立法院上月30日通過行政院總預算，軍公教今年確定加薪3%，生效日回溯元月薪資，不少員警笑呵呵，而「年終獎金」雖未加薪，但另一筆同等重要的「考績獎金」則幸運搭上順風車，尤其對資深警察來說，考績獎金可能比年終獎金還多。據悉，預算較充裕的新北市將趕在14日發放，讓員警過個好年，財政較不寬裕的縣市，也會在4-6月份間發放，形同繁忙警勤中的小確幸。

上月軍公教加薪預算通過後，行政院長賴清德隨即指示，元月薪資及年終獎金應在本月6日入帳，各警分局負責出納的人員動起來，一周內搞定該加薪的薪資與未漲的年終獎金。

警方年終獎金未漲的原因在於，年終獎金計算基準，是以員警去年12月31日的本俸俸點，加上專業加給，若身兼主管勤務，另有一項主管加給，因此加總最多可達3種薪資名目，共計發給1.5個月。

而與警察息息相關的「106年考績獎金」，因以107年1月1日的本俸俸點為計算基準，恰好搭上加薪列車，加上專業加給與警勤加給，若在雙北服務，還有項繁重加給，主管另多主管加給，加總最高可達5種薪資名目。考績甲等獎金一個月，乙等0.5個月，丙等無。

以服務滿28年的一線三警員為例，如果得考績甲等，可拿一個月的考績獎金，而因其本俸俸點已達上限500，無法再調昇，還可多領取一個月的考績獎金，等同兩個月的獎金，以加薪3%新制計算，約比去年多領3400元。

之前各縣市財政較穩健時，考績獎金會利用「預借」的方式，先和年終獎金一起發，一般為過年前10日，等到4-6月份正式考績表出來後，再「返還」或「補足」差額。

惟近年來各地財政艱難，不少縣市為了減少利息支出，多取消「預借」制度，如基隆就要等到5月正式考績出來，才拿得到獎金，新北市則因財政允許，市警局責成各分局，小年夜務必把考績獎金存入員警帳戶，因此新北警14日會有一筆驚喜。

至於其他縣市的員警，若想知道年前能否先拿到考績獎金，只要14日刷一下存簿，便知分曉。