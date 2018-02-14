徒手拆車牌閃罪遭識破 小偷竟酸警：你會當官

2018-02-14 00:26

〔記者王捷／台南報導〕41歲的鄭姓竊嫌是經常出入監獄的老江湖，13日凌晨他連犯3起住宅竊案被逮，警方問到他如何偷車牌時，鄭男自知，若攜帶工具犯案會被認定為加重竊盜，為了閃罪，他誆徒手就能轉動螺絲帽，資深的偵查佐見狀，要他現場示範，若拔得下來就不用加重竊盜，最後換鄭男語塞，甘拜下風認罪，還酸偵查佐說以後會當官。

鄭男清一色是毒品、竊盜前科，13日凌晨他開著贓車、懸掛贓車車牌，還帶著自製的魚竿加掛勾連犯3起竊案，因為車牌被通報失竊，鄭男才被警方攔下來，警方透過監視器畫面得知，鄭男專找邊間、將鑰匙掛在車庫的透天厝行竊，將釣竿從防盜鐵窗伸入勾出鑰匙，再把開透天厝的鐵捲門，入侵住宅行竊，並偷走轎車與車牌。

警方為了讓鄭男自行供出釣竿式犯案工具，問他為何隨身攜帶釣竿？豈料遭鄭男反嗆，他自己是漁夫，揹著釣竿在身上很正常，他也不會問警察槍從哪裡來，讓年輕警員一時語塞，直到看到監視器畫面，他才坦承犯行，警方在贓車中起出4面車牌、紅酒、攝影機、吉他、瓦斯爐、扳手等等贓物，並在他身上起出安毒吸食器。

鄭男竊案移送到偵查隊後，偵查佐發現對於贓車車牌鄭男交代不清，詢問鄭男如何偷到車牌時，鄭男為了閃避加重竊盜罪，誆稱車牌是徒手轉下螺絲帽偷的，但偵查佐不相信，要鄭男現場拔警車車牌示範，讓鄭男當場臉臭，嗆警，一定要這麼仔細？

偵查佐對鄭男說，他會錄音錄影，證明鄭男有神力，如果拔得下來就不會以加重竊盜偵辦，最後鄭男認罪，還酸警，以後該偵查佐會做大官，訊後警方將他依竊盜罪嫌移送法辦。

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