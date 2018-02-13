硬上女友挨告性侵 男子辯「透過上床和好」

2018-02-13 18:02

〔記者溫于德／台北報導〕黃男與女友吵架後施暴還硬上挨告性侵，他在法院審理時辯稱「兩人吵架後通常會上床和好」，也獲女友承認；但法官採信被害人另次說法，「男友那次反應很激動、還動手」，認定被告確實違反原告意願強上，依妨害性自主罪判刑，但又考量被告獲原告撤回有關告訴，因此雖判刑1年8月，但給予緩刑4年機會，並諭知全案確定1年內須支付公庫15萬元，可上訴。

同居北市中正區的兩人，去年2月24日因交友問題發生爭吵，黃男不但毆打女友後腦部與頭部，還砸毀對方手機、筆電；怒不可遏的他乾脆脫去女友衣褲硬上，完事後再以手機拍下女友裸體照片。

女友不甘被欺負，事後遞狀提告男友強制性交、妨害秘密、傷害等罪；但之後撤回屬告訴乃論的後面2罪，男子遂被依無法撤告的強制性交罪起訴。

黃男出庭時辯稱，雙方交往期間若有爭吵，「通常會透過發生性關係和好」，強調未違反女友意願，且兩人事發後還曾一同出遊，否認犯罪。

而被害人出庭時雖承認「會發生性關係方式和好」，但指男友「那次很激動，還有動手」，不同於之前經驗；至於為何性侵後雖還與黃往來？她解釋是「心軟」。

法官審理後認為，被害人在檢警偵查與法院審理供述一致，不須冒偽證罪風險杜撰情節，選擇採信原告，但又審酌被告已獲原告撤回有關告訴，且無前科，經教訓後已無再犯之虞，雖依妨害性自主罪判刑1年8月，但給予緩刑4年機會，並諭知全案定讞1年內須支付公庫15萬元。