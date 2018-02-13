年關近憾事頻傳 澎湖2天2人尋短身亡

2018-02-13 17:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年關將屆！澎湖卻傳出連續2天2人尋短意外，首起是發生在12日居住在湖西龍門的歐姓男子〈60歲〉，在龍門跳海身亡；今日又發生馬公林姓市民〈50歲〉，被兒子發現在自家休旅車內燒炭身亡，警方已報請檢察官相驗。

馬公警分局調查指出，居住在馬公市北辰街的林姓男子（50歲），12日開車出門離家後就徹夜未歸，兒子今日四處搜尋，上午11時13分發現父親的休旅車停在馬公市文安路媽宮黑糖糕路旁，趨前一看父親在駕駛座內卻沒有反應，因此報警求助，並通報澎湖縣政府消防局趕來搶救。

由於休旅車車門反鎖，消防隊員利用破壞器撬開車門，才發現男子燒炭昏迷，已無生命徵象，緊急送往三總澎湖分院搶救，但因到院前已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治死亡，遺體送往菊島福園冰存，並報請澎湖地檢署檢察官進行相驗，釐清死亡原因。

根據現場處裡的警方表示，林姓男子倒臥在駕駛座上，副駕駛座踏墊位置一團髒亂，有一堆檳榔渣和菸蒂外，還留有一盆炭火，疑似燒炭自殺，同時車上也留有藥物，現場拉起封鎖線，進行鑑識採證，將會進一步調查釐清，看有無外力介入等因素；同時根據了解男子前幾日與家屬手機對話，隱約對人生表達失望，但是否為自殺主因，仍需進一步調查。

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