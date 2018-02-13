紅豆湯加料FM2 惡男洗劫按摩女判10年

2018-02-13 17:27

〔記者楊國文／台北報導〕20年前犯下強盜按摩女的男子范志崇，因缺錢竟將摻有FM2三級毒品的紅豆湯先後迷昏兩名按摩女子後，再洗劫財物，高等法院認定他嚴重危害治安，今依侵入住宅強盜罪、以欺瞞方式使人施用第三級毒品罪判10年徒刑；可上訴。

高等法院判決指出，55歲的范志崇早在1998年時，在台北市中山區一帶洗劫護膚店的按摩女子，范男一度被重判無期徒刑，經更審後，被判12年徒刑確定。

沒想到范男獲假釋後因缺錢花用，竟重操舊業，2015年12月21日帶著摻入第三級毒品FM2的紅豆湯，假意前往黎姓女子位於桃園市的個人按摩工作室按摩，接著佯稱肚子餓，邀約黎女一起喝紅豆湯。

黎女喝下「加料」的紅豆湯後，感到頭痛、暈眩，范男假意外出購買藥物，取得工作室鑰匙後外出，當他返回工作室時，黎女終因FM2毒性而昏迷，立即洗劫現金新台幣7000元、人蔘2盒、人蔘茶1盒等財物後離去。

隔天，范男故技重施，迷昏另名按摩女子，洗劫8000元現金、手機等財物離去。

一審時，范男辯稱不知道FM2是第三級毒品，但偵查時曾供稱在網路上看到過可以用FM2讓人昏倒再拿錢，因此想在紅豆湯內摻入FM2讓被害人睡著，合議庭認定范男辯詞不可採信，依侵入住宅強盜等罪判他10年6月徒刑。

高院審理認定，范男採有計畫性的犯案模式強盜，但考量他已和其中一女達成和解，尚有悔意，今改判10年徒刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆