過年仍要值勤 永和分局送400雙防寒手套給基層

2018-02-13 17:57

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市政府警察局永和分局「加強重要節日安全維護工作」將自2月8日22時起跑至2月22日24時止，為期15日。今年三大主軸工作「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，因應天寒，永和分局特別購買400雙的防寒手套發放同仁抵禦寒風，並於各單位準備薑湯供同仁驅寒。

永和分局長蘇永芳表示，發放防寒手套期許同仁今年春節期間更加努力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之三大主軸工作。並要求外勤主管要能「視警如親」，妥適規劃同仁春節輪休時間，讓同仁能依需求返家團聚。

  • 永和分局贈送400雙防寒手套給基層同仁。（記者陳薏云翻攝）

    永和分局贈送400雙防寒手套給基層同仁。（記者陳薏云翻攝）

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