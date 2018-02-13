雲林地檢偵破高爾夫球廢溶劑污染案 元兇竟是知名高球製造商

雲林檢警調偵破高爾夫球廢溶劑污染案。（記者廖淑玲翻攝）

2018-02-13 17:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署偵破高爾夫球廢溶劑污染案，國內知名宇榮高爾夫球製造廠，涉嫌將有害事業廢棄物交由非甲級廢棄物處理許可的台將興業，宇榮財務長、營運長及台將負責人今天分別被65萬至5萬交保。

檢警調查，國內知名高爾夫球製造廠宇榮公司未依法處理廢棄高爾夫球，竟開立假發票，以「假買賣」方式，將有害事業廢棄物，交由未領有甲級廢棄物處理許可的台將興業公司清運，涉嫌違反廢棄物清理法及商業會計法。

雲林地檢署檢察官吳文城接獲民眾檢舉報案，經過半年調查，昨天指揮調查局雲林縣調查站、警政署保安警察第7總隊、雲林縣警察局斗六分局結合環保署、雲林縣環保局、苗栗縣環保局聯合稽查。

檢警調兵分多路分別在雲林縣、彰化縣、臺中市及苗栗縣等地，查獲宇榮公司委託台將興業處理的廢有機溶劑，並帶回宇榮公司林姓營運長、蔡姓財務長、廠長、黃姓採購人員等6人及台將興業公司陳姓負責人夫婦。

檢方發現，台將未領有甲級廢棄物處理許可證，竟自104年至106年間，陸續收受來自宇榮已無市場經濟價值、且列為有害事業廢棄物的廢有機溶劑約15.5公噸。

宇榮公司與台將興業公司甚至以買賣假發票方式，利用合法掩護非法，嚴重違反廢棄物清理法等，複訊後涉案人均坦承不法諭令交保候傳並限制住居，其中林姓營運長50萬、蔡姓財務長65萬、黃姓採購5萬、台將興業公司陳姓負責人60萬，其餘請回。

雲林地檢署查扣高爾夫球廢溶劑。（記者廖淑玲翻攝）

雲林檢警在台將興業廠房查扣大批未處理的高爾夫球廢溶劑。（記者廖淑玲翻攝）