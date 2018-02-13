盜領母親同居人老本700萬 好賭男落跑被通緝

2018-02-13 17:07

〔記者錢利忠／台北報導〕好賭成性的20多歲梁姓男子，覬覦母親潘姓同居人的財產，竟以螞蟻搬象的方式，將潘男的700多萬元存款盜領一空，直到潘男發現存摺不見，大喊：「我的存摺呢？」梁男自此心虛離家未歸，潘男懷疑梁男母子涉嫌串通，怒控兩人偽造文書；台北地檢署認為梁男母親不知情，今將她不起訴，未到案的梁男則被發布通緝。

去年1月起，缺錢花用的梁男，察覺潘男將存摺、證件等重要物品，全放在房內的抽屜，竟趁隙偷走潘男的4本存摺、印鑑及身分證件，在2個月內密集到銀行盜領，將潘男的700多萬元老本盜領一空。

2個多月後，潘男察覺放在抽屜內的存摺竟不翼而飛，急得對梁男母子大喊：「我的存摺呢？怎麼全都不見了？」此時，心虛的梁男竟奪門而出，自此之後沒再回家；潘男直覺有異，臨櫃查詢存款餘額，才驚覺老本竟已歸零。

潘男懷疑梁姓母子倆聯手盜領他的存款，怒控兩人偽造文書；梁男母親庭訊時否認與兒子串通，指有一陣子發現兒子請她吃飯，出手闊綽，她當時以為兒子賭博贏錢，沒想太多，未料那些錢竟是兒子偷來的。

檢方調閱銀行的監視器畫面，發現每次潘男的帳戶被人提領時，都只有錄到梁男的身影，他母親並未現身，因此認定他母親的罪證不足；至於梁男犯後多次傳拘未到案，已對梁男發布通緝。