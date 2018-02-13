苗栗老翁車禍倒地昏迷 熱血護理師即刻救援！

苗栗縣後龍鎮苗9線路段今中午發生機車撞腳踏車事故，老翁倒地不起。（記者鄭名翔翻攝）

2018-02-13 16:47

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕今天中午一群年輕人趁假期騎重機環島，行經苗栗縣後龍鎮苗9線路段時，其中一輛23歲巫姓男子騎乘重機準備超車時，不慎勾到路旁騎腳踏車載著樹枝的老翁，老翁當場倒地昏迷不醒，一行年輕人也驚呆不知所措，所幸經過的熱心護理師伸出援手，照顧老翁直到救護車前來，送醫後已無大礙。

熱心護理師蔡昀蓁表示，今中午行經該路段時，見到老翁倒臥在地，腳踏車也散落在一旁，急忙下車察看，老翁當時已陷入昏迷，蔡昀蓁大聲呼叫也叫不醒，她立即以自身專業護理背景，查看老翁的生命跡象，並立即請一旁年輕人叫救護車及指揮交通。

蔡昀蓁初步查看老翁無意識，呼吸異常，頸動脈跳動微弱，立即刺激老翁人中，協助調整呼吸，並制止旁觀者移動傷患，以免造成更嚴重傷勢。照護約5分鐘後救護車趕到，蔡昀蓁再協助上頸圈及上擔架，讓老翁安然送往大千醫院急救。

警方則表示，巫男在超車時不慎勾到老翁，才釀成意外，所幸老翁送醫後已恢復意識，無大礙。熱心助人的蔡昀蓁則說，碰巧遇到車禍，剛好藉自身專業所長助人，知道老翁已脫險很高興，也提醒民眾遇到車禍事故時，切勿任意移動傷患，須待專業救護人員抵達時再移動送醫。