男子縱火嘉市26民宅燒毀 圍爐宴溫暖災民的心

嘉義市葉姓男子2月7日涉嫌縱火引發火警，林森西路上有26戶民宅被燒毀，50多位災民無家可歸。（資料照）

2018-02-13 16:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市葉姓男子2月7日涉嫌縱火引發火警，林森西路上有26戶民宅被燒毀，50多位災民無家可歸；番社里長鄭秀玉今天在里辦公室空地舉辦「感恩各界關懷暨受災戶圍爐餐敘」，邀受災戶團圓圍爐，許多受災戶想到家園被毀，相當難過。

嘉義市長涂醒哲、嘉義市議長蕭淑麗、議員張秀華、王美惠、黃露慧、李忠曆及民進黨嘉義市黨部主委黃大祐等今天陸續到場關心受災戶，在地企業松田建設寒冬送暖，致贈每戶5千元慰問金，朝天宮發放每戶5千元、嘉義市龍虎慈善功德會每戶2千元、玉辰禪修道院每戶6千元慰問金；火災隔天嘉市府發放每戶5千元慰問金，九華山地藏庵也發放每戶1萬元慰問金。

鄭秀玉說，餐會讓受災戶感受溫暖，並邀請曾捐款或捐物資的慈善團體到場同歡，讓受災戶表達感謝；受災戶說，縱火的葉姓男子雖然被收押，但從家屬和他犯後態度，未來恐求償無門。

國園飯店去年與市府簽署「避難收容處所支援協定書」，這次針對有迫切安置需求的災民，免費提供房間供短期安置；市府表示，安遷救助金已於近日陸續發放，依房屋毀損達不堪居住程度的受災戶每人有2萬元補助，每戶最高10萬元。